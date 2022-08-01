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    Öğretmen il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Binlerce öğretmen il dışı tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte öğretmen il dışı tayin sonuçlarına ilişkin detaylar...
    • 01.08.2022 - 11:26
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    Öğretmen il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Bulundukları ilden farklı bir ile tayin olmak isteyen öğretmenlerin gözü kulağı bu haberde...

    Öğretmen il dışı atama başvurularının tamamlanmasıyla gözler sonuç tarihine çevrildi.

    Görev yerlerini değiştirmek isteyen öğretmenler öğretmen il dışı atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor.

    Peki, Öğretmen il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? MEB öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    İşte öğretmen il dışı tayin sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı...

    Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Öğretmen il dışı atama, tayin başvuru sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak.

    Öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 2 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak.

    Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

    İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI

    Öğretmen il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? #1


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