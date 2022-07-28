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    Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Tayin başvurusu nasıl yapılır?

    Binlerce öğretmen merakla bu tarihi bekliyor.Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Nasıl başvuru yapılır.İşte tüm merak edilenler..
    • 28.07.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 13:26
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    Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Tayin başvurusu nasıl yapılır?

    Bulundukları ilden farklı bir ile tayin olmak isteyen öğretmenlerin gözü kulağı bu tarihlere çevrildi.Adaylar başvuruların ne zaman yapılacağı sorusunua cevap arıyor.

    Görev yaptıkları illerden farklı illere tayin olmak isteyen öğretmenler için il dışı atama başvurular alınmaya başladı.Peki başvurular ne zaman son bulacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Tayin başvurusu nasıl yapılır? #1

    Öğretmen il dışı tayin başvuruları ne zaman?

    Farklı illere tayin olmak isteyen öğretmenler 25 Temmuz ile 29 Temmuz tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler.

    Başvuru nasıl yapılır?

    Tayin başvurusu yapacak öğretmenler MEBBİS e-Personel sisteminden bilgilerini kontrol ederek eksik ve hatalı bilgi varsa düzeltmelidir.Buradaki bilgiler Elektronik Başvuru Formu'na aktarılacaktır.Öğretmenler tayin başvurularını "https://mebbis.gov.tr" sitesi üzerinden yapabilirler.

    Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Öğretmen il dışı tayin sonuçları 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü duyurulacak. Öğretmenlerin bulundukları kurum ile ilişik kesme işlemleri ise 2 Ağustos tarihinden itibaren yapılabilecek.


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