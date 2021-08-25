Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı! 2021 MEBBİS özür grubu atama sonuçları sorgulama

Çeşitli mazeretlerle yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, atama sonuçlarını sorgularken MEB'den bir son dakika açıklaması geldi. İşte, 2021 MEBBİS özür grubu atama sonuç sorgulama ekranı.

Mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19-23 Ağustos 2021 tarihleri aralığında alındı. Tercihlerin sona ermesinin ardından gözler tercih sonuçlarına çevrildi.

Takvimde, yer değiştirme sonuçlarının 24 Ağustos'ta açıklanacağının belirtilmesi üzerine öğretmenler, ''Özür grubu atama sonuçları açıklandı mı?'' sorusunun yanıtı hakkında araştırmalarına başladı.

Öğretmenler, büyük bir merakla özür grubu eş durumu atama sonuçlarını beklerken MEB'den beklenen açıklama geldi. Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu yer değiştirme sonuçları, MEBBİS üzerinden erişime açıldı.

İşte 2021 MEBBİS mazerete bağlı yer değiştirme (özür grubu atama) sonuç sorgulama ekranı...

2021 MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Özür grubu eş durumu atama sonuçlarının 24 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacağı belirtilmişti.

Öğretmen özür grubu atama sonuçları ''personel.meb.gov.tr'' adresi üzerinden açıklandı. MEB'den yapılan açıklamada, ''2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı.'' ifadelerine yer verildi.



