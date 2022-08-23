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    Öğretmen özür grubu tayin sonuçları açıklandı! 2022 tayin sonuçları..

    Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı.Atama sonuçlarını öğrenmek isteyen öğretmenler konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı..
    • 23.08.2022 - 10:06
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    Öğretmen özür grubu tayin sonuçları açıklandı! 2022 tayin sonuçları..

    Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmenler için özür grubu tayin sonuçları gündeme geldi.Özür grubu tayin sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak edenler konuyu gündeme taşıdı.

    Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenler aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri yada engellilik durumu ile farklı nedenlerde ötürü yer değişikliği başvurusu yapmışlardı.Başvuruların tamamlanmasından sonra yer değiştirme sonuçları belli oldu.

    Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum." açıklamalarına yer vermişti.

    Öğretmen özür grubu tayin sonuçları açıklandı! 2022 tayin sonuçları.. #1

    Özür grubu tayin sonuçları açıklandı

    Özür grubu tayin sonuçları 22 Ağustos 2022 tarihi itibariyle açıklandı.Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'https://mebbis.meb.gov.tr' internet sitesi üzerinden veya E-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor.


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