Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen seminerleri ile ilgili EBA üzerinden açıklama yaptı. Öğretmen seminerleri bugün başladı. Peki, öğretmen seminerleri kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk, EBA üzerinden gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla başlayacak olan mesleki gelişim programında ilk dersin, koronavirüs salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar olacağını aktardı.

Peki, 2020 öğretmen seminerleri kaç gün sürecek? Seminerler uzatıldı mı?

24 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

Öğretmen seminerleri 18 Eylül’e kadar mı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler ve okul yöneticilerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılına 24 Ağustos Pazartesi günü mesleki gelişim seminerleriyle başlayacağını bir basın açıklamasıyla duyurdu.

SEMİNERLER NE KADAR SÜRECEK?

Öncelikli gündem başlıkları arasında ayrıca, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerinin giderilmesine yönelik “Tamamlayıcı Eğitim Programı”nın uygulama süreci de yer alacak.

Peki, Seminerler ne kadar sürecek? Seminerler uzatıldı mı?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİNDE NE KONUŞULACAK?

Okullardaki toplantı alanlarında koronavirüs tedbirleri konusunda gerekli tüm sosyal mesafe ve hijyen önlemlerin alındığının belirtildiği MEB açıklamasında, mesleki çalışma programında, koronavirüs tedbirlerinden uzaktan eğitimle telafi programına, psikososyal destek çalışmalarından etkinlik planlamalarına kadar pek çok başlık üzerinde çalışılacağını bildirdi.

Mesleki gelişim seminerinde ayrıca, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, öğretmenlerle video konferans yoluyla, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında dikkat edilmesi gereken detayları paylaşacak.

TSE KILAVUZU SEMİNER PROGRAMININ İLK GÜNDEM BAŞLIĞI

Mesleki çalışma programında, TSE iş birliğinde hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”nun uygulanması, okul yöneticisi – öğretmen, öğrenci ve veli rehberleri eşliğinde yeni döneme uyum öncelikli gündem başlığı da olacak. 21 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitim süreci öncesinde okul binasında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede ve tüm ortak kullanım alanlarında uygulanacak sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları; öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili süreçlerin planlanması aşamasında en ince ayrıntısına kadar uygulamalı bir şekilde ele alınacak.

ÖĞRETMENLER 18 EYLÜL'E KADAR OKULDA MI?

MEB’ten yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin planlanması ve öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerinin giderilmesine yönelik hazırlanan “Tamamlayıcı Eğitim Programı”nın uygulama süreci ve psiko- sosyal destek çalışmaları mesleki çalışma programının ana başlıkları program kapsamında çalışılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenler, uygulanacak “Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı” hakkında Rehber Öğretmenler/Psikolojik Danışmanlar tarafından bilgilendirilecek.

Mesleki Çalışma Programı kapsamında ayrıca, dünya çapında başarılı çalışmalara imza atan eğitimci bilim insanı Prof. Dr. Selçuk Şirin de EBA üzerinden öğretmenlere seslendi.

18 EYLÜL CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okullardaki mesleki çalışmaları 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.