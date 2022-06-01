Öğretmen yaz seminerleri 2022: Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı, yüz yüze mi?

Öğretmen yaz seminerleri 2022: Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı, yüz yüze mi?

Yaz tatiline sayılı günler kala Haziran'da yapılacak olan öğretmen seminerlerinin detayları araştırılmaya başladı. Peki 2022 öğretmen seminerleri ne zaman, yüz yüze mi yapılacak? İşte seminer tarihi..

2021-2022 eğitim öğretim döneminin sona ermesine sayılı günler kalırken öğretmenlerin gündeminde haziran dönemi seminerleri yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrosunda görevli 1 milyona yakın öğretmene yönelik gerçekleştirilen mesleki çalışma programının detayları belirlendi.

Akabinde öğretmenler, seminer tarihleriyle birlikte seminerlerin nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı.

Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacak merak ediliyor.

Peki 2022 Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, kaç hafta sürecek, zorunlu mu? Öğretmen seminerleri nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar...

2022 Öğretmen seminerleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Öğretmenlerin 2022 Haziran dönemi mesleki çalışma programı, 20-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden online olarak yapılacak.

Öğretmenlere mesleki çalışma döneminde günde 3 saat, toplamda ise 15 saat ek ders ücreti ödemesi yapılacak.

ÖBA'ya nasıl giriş yapılır?

Öğretmenler "www.oba.gov.tr" adresinden MEBBİS ya da e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılım sağlayabilecek.

Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak temin edilecek.

İdari izinli sayılacak

Öğretmenlere iki müjdesinin olduğunu söyleyen Bakan Özer, "Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler.

Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Birinci müjdemiz bu. İkincisi 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar." açıklamasında bulundu.