Öğretmen yer değiştirme (tayin) başvuruları ne zaman? MEB öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi 2022

Öğretmen yer değiştirme (tayin) başvuruları ne zaman? MEB öğretmen il içi ve il dışı atama takvimi 2022

Öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi, MEB tarafından paylaşıldı. Peki öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte 2022 MEB öğretmen tayin başvurusu takvimi…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin merakla beklediği il içi ve iller arası öğretmen yer değiştirme başvuruları ile ilgili açıklamada bulundu.

MEB tarafından yapılan açıklamada isteğe bağlı yada zorunlu çalışma yükümlülüğü gibi sebeplerle görev yaptıkları yeri değiştirmek isteyen öğretmenler için iller arası ve il içi atama başvuru takvimi duyuruldu.

Akabinde yer değiştirme başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler, il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri ve kontenjanları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

MEB’e bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme talepleri, elektronik ortamda alınacak.

Peki, öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte 2022 MEB öğretmen tayin başvurusu takvimi…

Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi istek, iller arası istek ve zorunlu çalışma yükümlülüğü, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimi duyuruldu.

MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin 2022 yılı il içi ve iller arası yer değiştirme işlemleri, MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda yapılacak.

Buna göre il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz tarihinde alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak.

Öğretmen iller arası yer değiştirme ve atamalar ne zaman?

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları ise 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.

Atamalar 1 Ağustos 2022'de gerçekleşecek. Görevden ayrılma işlemi ise 2 Ağustos 2022 itibarıyla yapılacak.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

İl için ve iller arası ihtiyaç listesi açıklandı mı?

İl içi atama kontenjanları için ihtiyaç listesi, il milli eğitim müdürlükleri tarafından yayınlanıyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.