Öğretmenden satılık lüks araç ilanları sosyal medyanın gündeminde

Öğretmenlerin yüzde 20 oranında zam istemesi üzerine, internet sitelerinde öğretmenden satılık lüks araç ilanları dolaşıma girdi.

Öğretmenlerin maaşları sık sık gündeme gelen konulardan biri.

10 ÖĞRETMENDEN 7'Sİ MEMNUN DEĞİL

Geçtiğimiz yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Türk Eğitim Sen tarafından paylaşılan anketin sonuçlarına göre; her 10 öğretmenden 7'si maaşından memnun değil.

YÜZDE 20 ZAM İSTİYORLAR

Temmuz ayında enflasyon oranında zam almayı bekleyen öğretmenler, gece yarısı sosyal medyada organize olarak yeni zam taleplerini duyurmaya çalıştı.

On binlerce tweet atan öğretmenler maaşlarına en az yüzde 20 oranında zam istediğini yazdı.

ÖĞRETMENDEN SATILIK LÜKS ARAÇ İLANLARI

Öğretmenlerin bu talebini eleştirenler de var.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, öğretmenler tarafından internet sitelerindeki lüks araç ilanlarını paylaşmaya başladı.

ATANAN ÖĞRETMENLERİN EN DÜŞÜK MAAŞI

Devlette görev yapan bir öğretmenin maaşı, ek derslerle birlikte en az 5 bin lirayı buluyor.

ÖZEL KURUMLARDA MAAŞLAR DÜŞÜK

Özel kurumlarda görev yapan öğretmenlerin maaşları ise daha alt seviyelerde.