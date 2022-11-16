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Öğretmenler Günü ne zaman? 24 Kasım resmi tatil mi, okul var mı?

Öğretmenler Günü ne zaman? 24 Kasım resmi tatil mi, okul var mı?

Öğretmenler Günü'nün tarihi ve resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okul var mı?