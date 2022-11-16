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    Öğretmenler Günü ne zaman? 24 Kasım resmi tatil mi, okul var mı?

    Öğretmenler Günü'nün tarihi ve resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okul var mı?
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 09:13
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    Öğretmenler Günü ne zaman? 24 Kasım resmi tatil mi, okul var mı?

    Hayatlara dokunan en kutsal mesleklerden öğretmenlik, her yıl kutlanıyor.

    Öğrenciler ve öğretmen yakınları bu özel günü kutlamak ve öğretmenlere olan minnettarlığı göstermek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

    Bu sene de sayılı günler kala 24 Kasım'a dair detaylar sorgulanmaya başladı.

    Öğretmenler günü ne zaman, hangi gün sorularının yanı sıra 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okul var mı merak ediliyor.

    Pek, Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte yanıtı...

    Öğretmenler Günü ne zaman?

    24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Ve her yıl 24 Kasım günü kutlanır.

    2022 yılında Öğretmenler Günü perşembe gününe denk geliyor.

    Öğretmenler Günü ne zaman? 24 Kasım resmi tatil mi, okul var mı? #1

    24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

    24 Kasım resmi tatil takvimi arasında yer almıyor. Öğretmenler Günü'nde devlet ve özel kurumlarda normal mesai devam edecek.

    Öğretmenler Günü ne zaman? 24 Kasım resmi tatil mi, okul var mı? #2


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