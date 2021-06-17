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Öğretmenler için karne görüşleri 2021: İlkokul, ortaokul ve lise karne yazısı...

Öğretmenler için karne görüşleri 2021: İlkokul, ortaokul ve lise karne yazısı...

Karne heyecanı ile birlikte öğrenciler karnelerinde öğretmenlerin görüşlerini de öğreniyor. Öğretmeneler ise öğrencileri için motive edici sözleri araştırıyor. İşte karne görüşleri için örnekler...