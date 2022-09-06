Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2022-2023 öğretmen kırtasiye parası ödeme tarihi

MEB'e bağlı öğretmenlere verilen hazırlık ödeneğinin yatırılacağı tarih belli oldu mu? İşte, 2022-2023 öğretmen kırtasiye parası ile ilgili merak edilen detaylar...

Öğretmen eğitim ödeneği, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala öğretmenlerin gündemindeki yerini aldı.

Yeni eğitim ve öğretim dönemi, 12 Eylül Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak.

Her yıl eğitim ve öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık ödemesi yani kırtasiye parası ödeme tarihleri merak konusu oldu.

2022-2023 Eğitim ödeneği ne kadar?

Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmen hazırlık ödeneklerine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.

Buna bağlamda eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL’ye; 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkarılmıştı.

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev alan ücretli ve kadrolu öğretmenlere verilecek olan eğitim ödeneği/ kırtasiye parası için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kırtasiye yardımı (Eğitim ödeneği) nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir.

Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.