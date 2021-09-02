Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak, ne kadar? 2021-22 öğretmen kırtasiye parası ödeme tarihi

Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak, ne kadar? 2021-22 öğretmen kırtasiye parası ödeme tarihi

MEB'e bağlı öğretmenlere verilen hazırlık ödeneğinin yatırılacağı tarih belli oldu. Peki öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021-2022 öğretmen kırtasiye parası ödeme tarihi...

Öğretmen eğitim ödeneği, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala öğretmenlerin gündemindeki yerini aldı.

Her yıl eğitim ve öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık ödemesi yani kırtasiye parası ödeme tarihleri merak konusu oldu.

Öğretmenlere eğitim ödeneğinin yatırılacağı tarih ve miktarı, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla kesinleşti. Bu noktada öğretmenler, 2021 öğretmen kırtasiye parasının ne kadar olduğunu ve ne zaman verileceğini araştırmaya başladı.

Peki öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmen eğitim ödeneği (kırtasiye parası) kimlere verilecek, ne kadar? İşte 2021-22 öğretmen kırtasiye parası ödeme tarihi ve diğer detaylar...

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere verilen öğretim yılına hazırlık ödeneği, bu yıl 2 Eylül yani bugünden itibaren ödenecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.

EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir.

Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.