Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti. Kanunun yasalaşmasında imzası olan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, kanun ile birlikte öğretmenlikte neler değiştiğini ensonhaber'e anlattı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti.

Kanunun yasalaşmasında imzası olan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, kanun ile birlikte öğretmenlikte neler değiştiğini Ensonhaber'e anlattı.

TBMM'den geçen Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte öğretmenlik kariyer temelli meslek grupları arasına girdi. Öğretmenlere 4 farklı kadro oluşturuldu, ilave özlük ve mali haklar tanındı.

Kanun'un öne çıkan maddelerinde aday ve uzman öğretmen olabilmek için şartlar değişti. Ek gösterge 3600’e çıkartıldı. Tüm bu kararların yürürlülük tarihi de 15 Ocak 2023 oldu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yasalaşmasında imzası olan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, kanunla öğrentmenlere tanınan haklar ve yapılan eleştirilere de yayınımız aracılığı ile yanıt verdi.

Öğretmenlik meslek kanunuyla öğretmenlerin şartları iyileşiyor VİDEO

"ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ KOŞULLARI DEĞİŞTİ"

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 3 Şubat 2022 Perşembe günü Genel Kurul’da onaylanarak yasalaştığını dile getiren Erdem, yasalaşan bu kanun ile birlikte öğretmenlerin mesleğe giriş koşullarını, adaylıklarını, niteliklerini, statülerini, kariyer basamaklarını, bu kariyere bağlı ilave hakları ile birinci derecede bulunanların ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesini, diğer derecelerde bulunanların ek göstergelerinde ise bununla orantılı olarak artışlar yapılmasını düzenlediğini aktardı.

Erdem, öğretmenlere yönelik olarak mesleki doyum ve maddi katkı getiren uygulamada sıkıntı yaşatan konuların giderildiğini aktardı.

15 OCAK 2023, 3600 EK GÖSTERGE İÇİN KRİTİK TARİH

Öğretmenlere tanınan 3600 ek gösterge hakkının din görevlileri, emniyet ve sağlık mensupları gibi birçok kesimi içine alacağınıve tüm bu branşların tümü ile aynı zamanda değerlendirileceğini 15 Ocak 2023 tarihine dikkati çekti.

ÖĞRETMENİN MAAŞINDA BUGÜNÜN RAKAMLARIYLA 1.200 LİRA ARTIŞ YAŞANACAK

Erdem yaptığı açıklamada, verilecek olan 3600 ek gösterge ile emekli olan bir öğretmenin maaşında bugün itibarıyla aylık 1.200 lira, mevcutta 411 bin emekli öğretmenin de yürürlük tarihi ile birlikte bu artışlardan faydalanacağını aktardı.

EMEKLİ OLACAKLARA 44 BİN LİRA ARTIŞ SAĞLANDI

15 Ocak 2023 tarihinden sonra emekli olacakların Emekli İkramiyesinde ise yaklaşık 44 bin lira artış sağlanmış olacağını belirten Erdem, yeni uygulamada Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini alan öğretmenlerin statü değişikliğine gitmesi ile birlikte öğretmenlerin yaşam boyu eğitim konusunda aşama kaydedileceğine değindi.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNUN KAPSAMI

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in anlatımlarından öne çıkanlar:

Meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlerimize 180 saatlik kurs ve yapılacak sınavla uzman öğretmenlik kariyer basamağı ile hem bir derece hem de bugünün şartlarında 1.342 kiralık bir ek ödeme yapılacak. Bu kapsamda 496 bin 288 öğretmen uzman öğretmenliğe başvurabilecek.

Uzmanlıkta 10 yılını dolduran öğretmenlerimize de 240 saatlik bir kurs ve yapılacak sınavla başöğretmenlik kariyer basamağı ile ayrıca bir derece daha ve maaşlarında da yine bugünün şartlarında 2 bin 684 liralık bir artış sağlanacak.

Bu kapsamda 20 yılını tamamlayan mevcut 75 bin 669 uzman öğretmen de Başöğretmenliğe başvuru yapabilecek.

Halen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 2 bin 234 doktorasını yapmış, 115 bin 257 yüksek lisans tamamlamış öğretmen bulunuyor. Bu öğretmenlerimizden yüksek lisansını bitirenler uzman öğretmenlik, doktorasını bitirenler de başöğretmenlik sınavından muaf tutulacaklar.

MESLEK KANUNU HANGİ ÖĞRETMENLERİ KAPSIYOR

Kanun kariyer basamakları bakımından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel öğretim kurumları ile diğer Bakanlıklardaki öğretmen unvanlı tüm kadroları kapsayacak. Özel Öğretim Kurumlarında görev yapan öğretmenler uzman ve başöğretmenlik için başvuru yapma, belge alma haklarına sahip. Mali hakların yansıtılması kurumunun uhdesindeler. Ancak özel öğretim kurumunda görev yaparken uzman ya da başöğretmen sertifikasını alan bir öğretmen resmi bir okula atanması durumunda sahip olduğu kariyer basamağının haklarından faydalanabilecek.

Yapılan düzenlemelerle sözleşmeli öğretmenlerin can güvenliği ve sağlık mazeretlerine bağlı olarak yer değiştirmelerine imkan sağlanmış, Kariyer basamaklarında ilerlemede sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler değerlendirmeye alınmış, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kaldırılarak, yerine mesleki gelişimi destekleyen yeni bir yapı kurulmuş olacak.

"MESLEK KANUNU NEDEN 12 ARTI 1 MADDEDEN OLUŞUYOR" ELEŞTİRİSİNE YANIT

Erdem, ensonhaber'e yaptığı açıklamada Sürekli eleştirilen öğretmenlik meslek kanununun neden 12 artı 1 toplam 13 maddeden oluştuğu eleştirilerinin cevabı olarak; "1739, 222, 657 sayılı kanunlarda, mevzuatımızda var olan öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği hukuksal zemini önemli oranda karşılayan düzenlemeler ve muhalefetin meslek kanununda neden yok dediği her alan aslında bu kanunlarımızla düzenlenmiş ve mevcut. Biz kanun teklifimizle mevcut yasalarda yer almayan kariyer basamaklarını, bu kariyere bağlı ilave hakları ile birinci derecede bulunanların ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesini, diğer derecelerde bulunanların ek göstergelerinde ise bununla orantılı olarak artışlar yapılmasını düzenliyoruz. Buradaki öncelikli hedefimiz içeriğe ve detaylara boğulmadan öğretmenlerimiz için planlanan iyileştirmeleri daha hızlı olarak kanunlaştırabilmektir." yanıtını verdi.

3600 EK GÖSTERGENİN YÜRÜRLÜK TARİHİNİN 15 OCAK 2023 OLMASININ AMACI

Erdem, "Kanunun yürürlük tarihi neden 15 Ocak 2023?" şeklindeki eleştirilere de öğretmenlik dışındaki mesleklerin de kapsama alınacağı tarihin beklendiğini belirterek şöyle cevap verdi:

"Biz öğretmenlerimize verilen başta 3600 ek gösterge sözü ve Anayasa Mahkemesi’nin bazı maddeleri iptalleri ile sürüncemede kalan kariyer basamakları konusunu hemen yerine getirmek için çalışmamızı yaptık. Ancak ayrıca söz verilen diğer kesimlerin 3600 ek gösterge düzenlemelerinin de önümüzdeki mayıs, haziran aylarında ilgili bakanlıklarca Türkiye Büyük Millet Meclisi’mize getirileceği, 600 bin öğretmenimizin uzman öğretmen, başöğretmen olma hazırlıkları kapsamında Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikler, eğitim ve sınav hazırlıkları için gereken süre, 2022 yılı içinde 2023 bütçeleme hazırlıklarında bakanlık bütçesine yaklaşık 20 milyar kaynak ayrılması, hazırlıkların yapılabilmesi ve diğer bakanlıklarla bütünlük sağlanabilmesi için 2023 yılı Ocak ayında yürürlüğe girebileceği öngörülmüştür."