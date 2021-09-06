Okula devamsızlık hakkı kaç gün? Ortaokul ve lise özürlü ve özürsüz devamsızlık hakkı

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte veliler ve öğrenciler devamsızlık haklarına dair araştırmalara başladı. Peki okula devamsızlık hakkı kaç gün? İşte ayrıntılar...

Okul sıralarına geri dönen öğrenciler, 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime başladı.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl devamsızlık ve sınıfta kalma kurallarında esneklik sağlanmıştı. Bu yıl yüz yüze devam etmesinde kararlı olunan 2021-2022 eğitim öğretim yılı için merak edilenlerden biri de devamsızlık hakkı oldu.

Öğrenci ve veliler "Okullarda devamsızlık hakkı kaç gün?" sorusuna yanıt arıyor. Peki ortaokul ve lisede kaç gün devamsızlık hakkı var? Özürlü ve özürsüz devamsızlık hakkı kaç gün? İşte detaylar...

ORTAOKULDA DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu‘ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir.

LİSEDE DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir. Otuz günü geçen öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.

Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.

YARIM GÜN YOK YAZILMA

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin devam, devamsızlık ve ilişik kesme ili ilgili 36. maddenin 2.bendinin b fıkrasında "Günlük toplam ders saatinin 2/3’ü ve daha fazlasını gelmeyenlerin bir gün diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır." denilmektedir.