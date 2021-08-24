Okula gitmek zorunlu mu, yüz yüze eğitim nasıl olacak? MEB detayları açıkladı!

Okula gitmek zorunlu mu, yüz yüze eğitim nasıl olacak? MEB detayları açıkladı!

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci ve velisi, yeni dönemde okula gitmenin zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Peki okula gitmek zorunlu mu?

İlkokul, ortaokul ve liselerin tüm kademelerinde okulların 6 Eylül 2021 Pazartesi günü açılacak olması nedeniyle yüz yüze eğitime dair detaylar merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime e dönüş programının detaylarını veli ve öğrencilerle paylaştı.

Bakan Özer, milyonlarca öğrenci ve velisinin merakla araştırdığı ''Okula gitmek zorunlu mu, yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?'' gibi sorulara da açıklık getirdi.

Peki okula gitmek zorunlu mu, yüz yüze eğitim nasıl olacak? Haftada kaç gün okula gidilecek? İşte, 2021-2022 yüz yüze eğitime ilişkin detaylar...

HAFTADA KAÇ GÜN OKULA GİDİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, gelinen noktada salgının uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının anlaşıldığını belirterek herkesin koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatlarını idame ettirmek zorunda olduğunu bildirdi.

Bakan Özer, ''Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır. Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız. Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek." diye konuştu.

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Bakan Özer, mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerin TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edebileceğini belirtti. Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş- çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12'nci sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1 Eylül- 3 Eylül arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır."