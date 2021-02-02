Okula gitmeyenler yok yazılacak mı? Okula gitmek zorunlu mu? Devamsızlık sayılacak mı?

Okula gitmeyenler yok yazılacak mı? Okula gitmek zorunlu mu? Devamsızlık sayılacak mı?

Okullarda yüz yüze eğitime geçiş kararlarının açıklanmasıyla birlikte akıllarda devamsızlık soruları yerini aldı. Okula gitmeyenler yok yazılacak mı, okula gitmek zorunlu mu? merak konusu oldu.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede 2 milyonun üzerinde yapılan aşı uygulamaları ile eğitim sürecinin de yeni normale dönmesi bekleniyordu.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitimin başlangıç sürecine dair bilgileri paylaştı.

15 Şubat ve 1 Mart itibariyle okula gidecek olan belirli sınıflar, konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin merak edilen detaylarını canlı yayında açıkladı.

Peki okula gitmek zorunlu mu olacak? Okula gitmeyenler yok yazılacak mı? İşte MEB yüz yüze eğitim açıklamaları..

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin olarak şunları söyledi:

“15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da yüz yüze açma kararı verdik. İlkokullarımız seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. 8. ve 12. sınıflar 1 Mart'ta tam zamanlı başlayacak"

Bu açıklamanın ardından öğrenciler ve velile okula gitmek zorunlu mu, yoklama alınacak mı? sorularını gündeme taşıdı. Konuyla iligili detayları paylaşan Selçuk, okula gitmenin zorunlu olmadığını, tercihe bağlı olduğunu dile getirdi.

OKULLARDA YOKLAMA ALINACAK MI, DEVAMSIZLIK SAYILACAK MI?

Daha önce olduğu gibi yine yüz yüze eğitim konusunda velilerin görüşlerinin öncelikli olacağının altını çizen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları elbette geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacaklardır.

Sağlık Bakanlığımızın da tespitleri doğrultusunda özellikle bazı illerimizde salgınla ilgili vaka sayılarının çok düşük seviyelerde olduğu görülmektedir.

Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir."