Okulda, sınıfta maske takma zorunluluğu bitti mi? Tek bir şartı var

Okulda, sınıfta maske takma zorunluluğu bitti mi? Tek bir şartı var

Bakan Fahrettin Koca, maske kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki okullarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Hangi şartla maske takılmayacak? İşte ayrıntılar...

Öğrenciler okul hayatlarına pandemi tedbirleri çerçevesinde devam ediyor.

Maske takma zorunluluğu koronavirüs bulaşını önlerken, öğrenciler uzun bir zamandır maske ile iç içe...

Maskeden ne zaman kurtulacağız derken müjdeli haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Koca maske zorunluluğunun kaldırılmasına dair konuştu.

Akabinde ise öğrenciler "Okulda maske takma zorunluluğu bitti mi", "Sınıfta maske takmak zorunlu mu" merak ediyor. İşte son açıklamalar...

OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU BİTTİ Mİ?

Bakan Koca "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı yerlerde de havalandırma iyiyse maske şartı kalktı." dedi.

Açıklama sonucunda maske zorunluluğu belli ölçüde kalkmış oldu. Maske takmamak için tek şart, "açık ve yeterli hava" olarak belirlendi.

Koca açıklamasında "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Buna göre açık havada maske takılması zorunlu değil. Okul bahçesi gibi açık alanlarda maske takılmayabilir ancak sınıf ortamında sosyal mesafe gereği maske kullanımı devam edecek.