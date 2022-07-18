Okullar hangi gün açılacak? Tatil ne zaman bitiyor?

Okullar hangi gün açılacak? Tatil ne zaman bitiyor?

Yeni eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak sorusu üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla yeniden merak edildi. Peki okullar ne zaman başlayacak? Hangi gün açılacak? Tatil ne zaman bitiyor?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı.

YKS 2022 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler yapılacak ve yeni dönem için heyecanlı bekleyiş devam edecek.

Yaz tatilinde olan öğrenciler, okullara dönüş tarihini sıklıkla araştırıyor.

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek gibi sorular eğitim gündeminde yerini koruyor.

Peki okullar hangi gün açılıyor? Yaz tatili bitişi ne zaman? İşte tarihi...

Okullar hangi gün açılacak 2022?