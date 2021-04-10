Okullar kapanacak mı? Hangi illerde yüz yüze eğitime ara verildi?

Okullar kapanacak mı? Hangi illerde yüz yüze eğitime ara verildi?

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte öğrenci ve veliler, 'Okullarda tam kapanma olacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Okullar kapanacak mı? İşte yüz yüze eğitime ara veren iller..

Eğitim öğretim hayatı ile ilgili sorular, öğretmen, öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor.

Koronavirüs vakalarının 55 bin bandını geçmesi nedeniyle 'Okullar kapanacak mı, okullar kapandı mı? Hangi illerde uzaktan eğitime geçildi? sorularının yantları araştırılıyor.

Peki, Okullar kapanacak mı? Hangi illerde yüz yüze eğitime ara verildi? İşte detaylar..

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde katıldığı Habertürk TV'de canlı yayımlanan Açık ve Net programında yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerinde karar dönemine 2 Mart'tan itibaren geçildiğini hatırlatan Selçuk, bu nedenle valiliklerin tedbirlerini iller seviyesinde aldıklarını, 9 il hariç bütün ortaokul ve liselerde bir kapanmanın söz konusu olduğunu söyledi.

Okulların tam kapanması ve 81 ilde yüz yüze eğitim konusunda ise önümüzdeki haftayı işaretti. Ayrıca, uzaktan eğitime geçen iller hakkında da bilgi paylaştı.

Bazı illerde ilkokul seviyesinde de kapanma olduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, "İller kendi durumlarını dikkate alarak ona göre bir karar verme sürecini harekete geçiriyorlar. Önümüzdeki süreç, kabine toplantılarında tümüyle değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da böyle bir değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek. Bu sürecin yeniden yorumlanması konusunda yeni kararlar alınabilecek." diye konuştu.





HANGİ İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ?

Uzaktan eğitim ile ilgili açıklama yapan iller belli oldu. Ankara, Gaziantep, Erzurum, Çorum, Bursa, Eskişehir ve Malatya'da uzaktan eğitime geçildiği açıklandı.

ANKARA

Ankara Valiliği, yeni alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını açıkladı. Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine karar verildi.

Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarında da yüz yüze eğitime devam edilecek.

İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi, öte yandan da ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi, ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesi kararı alındı.

Öte yandan lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesi kararlaştırıldı.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

MANİSA

Manisa’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgınının önüne geçilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Manisa’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgınının önüne geçilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla eğitim öğretimde düzenlemeye gidildi.

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, birleştirilmiş sınıflı okullarda, köy vb. seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, ilkokullarda eğitimin seyreltilmiş sınıflarda 2 gün okulda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine, ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 8. sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime devam etmesine, lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime devam etmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda seyreltilmiş sınıflarda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak devam ettirilmesine, karar verilmiştir.”

ERZURUM

Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,

8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitime devam etmesine, bu kurslarda görevli yönetici, öğretmen ve öğrencilerin hafta sonu kısıtlamalardan muaf tutulmasına, · İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine,

Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, · Ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine,

Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,

Okullardaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine, karar verilmiştir.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan kurul, kentteki vaka sayısının artışının önlenmesine yönelik yeni tedbirler aldı. Kurul kararında, “Eğitim kurumlarının ve tümresmi ve özel öğretim kurumlarının (bağımsız anaokulları, anasınıfları ve okul öncesi uygulama sınıfları) 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime ara vermelerine, (8 ve 12'nci sınıfları hariç) yüz yüze eğitimin ara verildiği bu kuruluşlarda uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilmesine karar verildi.'' denildi.

KASTAMONU

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bazı öğrencilerin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine üç okulda yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verildi. Cide'de Toplum Sağlığı Merkezi tarafından öğrencilerden alınan PCR testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, öğrencilerin testinin pozitif çıkması üzerine vakaların önüne geçebilmek için yeni karar aldı.

Şehit Necmi Yıldırım Ortaokulunun 5., 6. ve 7. sınıflarında, Cumhuriyet İlkokulunun 4/C sınıfında ve Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki İmam Hatip Ortaokulu 5., 6. ve 7. sınıflarında yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verilerek, belirtilen bu sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesi kararlaştırıldı.



Kastamonu'nun Küre ilçesinde COVID-19 tedbirleri kapsamında 6 okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı. Kaymakam Furkan Berber başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, bazı okullarda öğrenci ve öğretmenlerde temaslı ve pozitif vakalar bulunması değerlendirildi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Küre Anaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çaybükü Yayla İlkokulu'nda eğitim öğretimin 14 Nisan'a kadar uzaktan devam etmesi kararlaştırıldı.

Kastamonu’nun İnebolu İlçesi'nde 5, 6 ve 7'nci sınıflarda uzaktan eğime geçilmesine karar verildi. İnebolu’da daha önce de 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

KARABÜK VE SAKARYA

Karabük ve Sakarya’da Covid-19 vakası görülen 3 okulda eğitime ara verildi. Karabük ve Sakarya’da iki özel eğitim uygulama okulu ile bir ilkokulda, COVID-19 vakalarının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Karabük Valiliği tarafından Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun bazı personellerinde COVID-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.

Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu 5 Nisan, Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun da 7 Nisan itibariyle 10 gün süreyle uzaktan eğitime geçti.

YALOVA

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, ''Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçilmelidir.

Bu kapsamda ilimizde vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla aşağıda yer alan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları, sınıfları ve okul öncesi eğitim kurumları ile 8 ve 12. Sınıflar hariç resmi özel tüm okulların 1, 2, 3 ve 4 sınıflarının 07.04.2021 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmesine oy birliği ile karar verildi.'' denildi.