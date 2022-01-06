Okullar kapanacak mı, uzaktan eğitime geçilecek mi? Bakan Koca'dan net açıklama!

Omicron varyantı ile vaka sayılarında yaşanan hızlı artışın ardından öğrencilerin gündeminde yer alan ''Okullar kapanacak mı, uzaktan eğitime geçilecek mi?'' sorusuna Bakan Koca'dan net yanıt geldi.

Türkiye'de son günlerde, Omicron varyantının etkisiyle koronavirüs vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte 66 bin 467 kişide vaka tespiti yapıldı.

Koronavirüs vakalarının hızla yükselmesinin ardından tedirgin olan milyonlarca öğrenci ve velileri, okulların kapanıp kapanmayacağını araştırmaya başladı.

Gözler, konuyla ilgili gelecek son dakika açıklamalarına çevrilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından okullarda yüz yüze eğitime yönelik açıklamada bulundu.

Peki ilkokullar, ortaokullar ve liseler kapanacak mı? Uzaktan eğitime geçilecek mi, yüz yüze eğitim sona erecek mi? İşte so gelişmeler...

OKULLAR KAPANACAK MI? BAKAN KOCA'DAN NET AÇIKLAMA!

Bakan Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından okullarda yüz yüze devam eden eğitim süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, açıklamasında "Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir." ifadelerine yer verdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada okulların kapanıp kapanmayacağı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

''3'üncü doz aşısını olan öğretmen oranımızda bugün itibarıyla yüzde 40,5. Süreç yaklaşık 4,5 aydır Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilim Kurulumuzla koordineli bir şekilde devam ediyor. Allah'a şükür okullarımızda alarm vereceğimiz yeni kararlar vereceğimiz bir sıkıntımız yok. Omicron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor, süreci yakından takip ediyoruz ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Aşılama oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Okullarımızda maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara öncesine göre çok daha riayet ediyoruz. İnşallah 2 hafta sonra yarıyıl tatiline gireceğiz, yarıyıl tatiline kadar süreci başarılı bir şekilde devam edecek.''