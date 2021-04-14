Okullar kapandı mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitti mi? MEB duyurdu..

Okullar kapandı mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitti mi? MEB duyurdu..

Kabine toplantısı sonrasına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimden, uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararların alındığını açıkladı. Peki okullar kapandı mı?

Artan vaka sayıları nedeniyle Ramazan ayında alınan kısıtlama kararlarının akabinde gözler yüz yüze eğitim kararına çevrilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, okullarda yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim süreci için Kabine toplantısına işaret etti.

Dün akşam açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullardaki tüm kademelere dair detayları duyurdu. Öğrenciler ve veliler okullar kapandı mı, yüz yüze eğitim bitti mi? sorularını araştırıyor.

Peki okullarda son durum nedir? İşte detaylar..

OKULLAR KAPANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının sonrası yaptığı açıklamada merakla beklenen yeni kısıtlama kararlarını duyurdu. Artan vaka artışları sebebiyle yeni kararlar alındı.

8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime devam edecek, bu kademeler dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'uzaktan eğitim' açıklaması geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili bazı yeni kararlar alınmıştır.

Buna göre:

• İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

• Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

• Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir.

• 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir.

• 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de ~il, devam edilecektir.

• Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir.

Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. "