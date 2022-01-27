Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlayacak? 2021-2022 MEB takvimi

Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlayacak? 2021-2022 MEB takvimi

Tatillerinin ilk haftasını geride bırakan milyonlarca öğrenci, gözlerini 2. dönemin başlayacağı tarihe çevirdi. Peki okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 MEB takvimi

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatilinin keyfini çıkarırken veliler ve öğretmenler, ilk haftanın sonuna gelinmesiyle birlikte 2. dönemin başlayacağı tarihe odaklandı.

Peki 2. dönem ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 MEB takvimine göre 5 tatilin bitip okulların açılacağı tarih...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2021 - 2022 eğitim öğretim dönemi için yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, yarı yıl tatili 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenci ve öğretmenler, 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihinde yapacak. İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.