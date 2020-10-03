Okullar ne zaman açılacak? 2020 yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman açılacak? 2020 yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğreci yeni normalleşme sürecinde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2020 yılında yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz haftalarda ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıfı öğrencilerinin okula başlamasının ardından liseler için okulların açılacağı tarih merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimin uzaktan olmasına karar verilmişti. Uzaktan eğitim sürecinin devamı ve okulların açılmasıyla ilgili Bilim Kurulu üyelerinden ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı anadolu meslek ve anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamaları 28 Eylül tarihinden itibaren başlamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda şimdi de mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak.

DERS SÜRESİ 30 DAKİKA

Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika olacak, teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak.

OKULUM TEMİZ BELGESİ

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü’ kapsamında ‘Okulum Temiz Belgesi’ almak isteyen okulların denetimleri ekipler kontrolünde devam ediyor. Bu belgeye sahip olan okulların nasıl temizlendiği ve hijyen koşulları sürekli olarak takip ediliyor.

Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından takibinin yapılarak okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.