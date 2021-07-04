Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başlangıç tarihi belli oldu!

Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başlangıç tarihi belli oldu!

2021-2022 eğitim öğretim döneminde okulların açılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başlangıç tarihi..

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır uzaktan eğitim sistemiyle yürütülen eğitim öğretim dönemi, 2 Temmuz 2021 Cuma günü sona erdi.

Okulların kapanması ve yaz tatiline girilmesi ile birlikte yeni döneme eksiksiz şekilde hazırlanmak isteyen öğrenciler için telafi eğitimi başlayacak.

Öte yandan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve velileri, şimdiden yeni dönemin başlayacağı tarihe odaklandı. 2021-2021 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Peki okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başlangıç tarihi...

YENİ DÖNEMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi, 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak ve 17 Haziran 2022 tarihinde ise sona erecek. Bu kapsamda yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

''TELAFİDE BEN DE VARIM'' PROGRAMI BAŞLIYOR

Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak.

21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında başvuruları alınan telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEN YARARLANAMAYANLARA DA YAZ OKULU

Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılıyla sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.