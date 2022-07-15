Okullar ne zaman açılacak? 2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu..

Okullar ne zaman açılacak? 2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu..

2022-2023 yılı eğitim öğretim takvimi belli oldu.Peki okullar ne zaman açılıyor ve yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler..

Okulların tatile girmesiyle birlikte 18 milyona yakın öğrenci tatilin keyfini çıkarmaya başladı.Öğrenciler ve öğretmenler bir yandan tatil yaparken diğer taraftanda 2022-2023 yılı eğitim takvimini merak etmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı eğitim takvimini duyurdu.Peki okullar ne zaman açılacak? Bu sorunun cevabını merak edenler internette konuyla ilgili aramalar gerçekleştiriyor.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamaya göre okullar yeni eğitim öğretim yılına 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.12 Eylül'de açılacak olan okullar 16 Haziran 2023 tarihinde yaz tatiline girecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak.

Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.