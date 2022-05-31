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- Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2022 karne günü tarihi
Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2022 karne günü tarihi
- Haber Merkezi
- 31.05.2022 - 11:57
Bütün yıl boyunca ders çalışıp sınavlara giren milyonlarca öğrenci, 3 ay boyunca dinlenecekleri yaz tatili için bekleyişini sürdürüyor.
Haziran ayının gelmesiyle birlikte 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.
Yılın son karnesini almak için gün sayan öğrenciler, okulların kapanış tarihini sorguluyor.
Yaz tatili için plan yapmak isteyen veliler ve öğretmenler de ''Okullar ne zaman kapacak?'' sorusuna yanıt arıyor.
Peki okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? Karneler ayın kaçında, hangi gün verilecek? İşte 2022 karne günü tarihi...
2022 Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimine göre yaz tatilinin ne zaman olacağı belli oldu.
MEB takvimine göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 17 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 17 Haziran Cuma günü karnelerini alacak.
Öğrenciler ve öğretmenler için 2022 yaz tatili, 17 Haziran Cuma günü itibarıyla başlayacak.