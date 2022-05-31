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Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2022 karne günü tarihi

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2022 karne günü tarihi

Yaz tatili için gün sayan milyonlarca öğrenci, bu yıl okulların ne zaman kapacağını merak ediyor. Peki 2022 Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? İşte 2022 karne günü tarihi...