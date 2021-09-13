Okullar tekrar kapanacak mı? MEB'den net ötesi karar!

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle 'Okullar kapanıyor mu?'sorusu milyonların gündeminde. Bakan Mahmut Özer, konuya dair soruları cevapladı. Peki okullar yeniden kapanacak mı?

Pandemi tedbirleri çerçevesinde başlayan yüz yüze eğitim hayatına dair öğrenci ve velilerin kaygısı sürüyor.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında kademeli olarak açılan ve kapanan okulların akıbeti bu dönem merak konusu. Vaka sayılarının ardından okullar açık kalacak mı, kapatılacak mı sıklıkla araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, milyonların aklındaki "Okullar yeniden kapanır mı" sorusuna yeniden net bir cevap verdi.

Peki okulların durumu ne olacak? Okullar yeniden kapanacak mı? İşte MEB'den açıklamalar...

OKULLAR TEKRAR KAPANACAK MI?

Okulların kapanmasıyla ilgili soru işaretlerine dair açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir kez daha net konuştu.

Özer, "Vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız. Okulla ilgili karar almayacağız, okullar açık kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Velilerin cep telefonları üzerinden kurduğu gruplarda, "ekim ayında okulların kapanacağı" yönünde iddiaların yer aldığının belirtilmesi üzerine Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Hayır böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız, okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz."