SON DAKİKA HABERİ - Cumhurbaşkanı duyurdu: 30 Ekim'de okullar tatil edildi

ensonhaber.com

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yaşını kutluyor.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor.

Okullar tatil edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramı'mızı Cumhuriyet'imizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" ifadesini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle zaman geçirin"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin Türkiye Yüzyılı'ndaki teminatı olan siz çocuklarımız için okullarımızı bütün kademelerde bir gün tatil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, sizlere sunduğu bu 100. yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım.



Bugün sizlerden tek isteğim bu güzel Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyetin değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum.