MEB ve Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'ni yayınladı. Rehberle birlikte ''Okullarda ders saatleri değişti mi?'' sorusu da yanıt buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında başlanacak yüz yüze eğitim dönemi için ortak çalışma yürüttü.

İki bakanlığın iş birliğinde hazırlanan "Koronavirüs Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in imzasıyla yayınlanan rehberde, öğrencilerin, öğretmenlerin, okuldaki diğer personellerin ve kantin gibi diğer alanlardaki görevlilerin uygması gereken kurallar yer aldı.

Öte yandan rehberle birlikte milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırma konusu olan ''Okullarda ders saatleri azaldı mı, ne kadar oldu?'' sorusu yanıt buldu.

Peki okullarda ders saatleri değişti mi? İşte 2021-22 ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri...

OKULLARDA DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Uzun bir aradan sonra okullarına kavuşacak öğrenci ve velileri, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime geçilecek olması nedeniyle ders saatleri hakkında araştırmalarına başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın iş birliğinde hazırlanan ''Koronavirüs Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'' ile okullarda ders süreleri kesinleşti.

Yazıya göre ilk, ortaokul ve lise ders süreleri, sınıf boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde olacak.