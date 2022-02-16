Okullarda devam zorunluluğu var mı, kimler muaf tutulacak? MEB kriterleri duyurdu

MEB tarafından yapılan son duyuruda koronavirüs tedbirleri kapsamında devamsızlık haklarında değişiklik yapıldı. Peki devam zorunluluğu kalktı mı? Kimler devamsızlıktan muaf tutulacak? İşte detaylar..

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim ikinci dönem de devam ediyor.

Pandemi koşullarında da olsa okulların açık kalmasının öncelik olduğunu belirlen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin devamsızlık haklarına dair açıklamalarda bulundu.

Kronik hastalığı olan ve özel öğrencilerin devam zorunluluğu değiştirildi. Buna göre yeni karar MEB tarafından duyuruldu.

Öğrenciler ise devamsızlık sürelerine dair detayları araştırıyor. Okullarda devamsızlık kalktı mı? Kimler devamsızlıktan muaf tutulacak? soruları gündemde yer alıyor.

İşte MEB'den açıklamalar...

OKULLARDA DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin devam zorunluluklarının olmadığını dile getirdi.

Özer açıklamasında şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Bilim Kurulunun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi de yüz yüze eğitim olarak nihayetlendireceğiz. Bugün itibarıyla Covid salgını ya da teması dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Okullarımız her türlü tedbiri alarak bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacaktır.

KİMLER DEVAMSIZLIKTAN MUAF TUTULACAK?

Kronik rahatsızlığı olan ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin salgın nedeniyle okullara erişimi ile ilgili sıkıntıları olduğu yönünde şikayetler geldi. Dolayısıyla kronik hastalığı olan ve bunu sağlık belgesi ile belgelendiren öğrencilerimizi ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizi bu dönem devam zorunluluğundan muaf tutacağız. Devam mecburiyetleri olmayacak.” .