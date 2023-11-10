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Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalacak

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalacak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci için ilk ara tatilin zamanı geldi.