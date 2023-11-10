Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalacak

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili başlıyor.
Son derslerine bugün girecek olan Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci 13-17 Kasım'da derslerine kısa bir ara verecek.
Tatil sonrası birinci dönem 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
Kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrim içi yapılacak.
Öğretmenler mesleki eğitim sunumlarına katılacak.
Birinci dönem 19 Ocak'ta sona eriyor
Öğrenciler için birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek.
İkinci döneme 5 Şubat Pazartesi günü başlanacak.
İkinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan'da çıkılacak, 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.
8. ve 12. sınıflar için sınav dönemi
İkinci dönemde 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav maratonu var.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) da 8-9 Haziran tarihlerinde...
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.
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