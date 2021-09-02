Okullarda ilk ara tatil ne zaman? MEB 2021/22 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı 6 Eylül'de başlayan okulların ara tatil ve karne günlerini duyurduğu eğitim öğretim yılı takvimini yayınladı. Peki ilk ara tatil ne zaman, hangi ay? İşte detaylar...

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen pandemi tedbirleri kapsamında okulların açılmasının ardından ilk ara tatil ne zaman sorusuna yanıt arıyor.

Geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlayan ara tatil bu yıl da MEB takviminde yer alıyor.

MEB, 2021-2022 eğitim yılı takvimine göre bu sene 1. dönem yapılacak olan ilk ara tatil tarihleri belli oldu.

Peki ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte MEB 2021/22 takvimi...

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre 2021-2022 yılı ilk ara tatili, 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 1. dönem ara tatili 19 Kasım'da bitecek ve eğitim dönem sonuna kadar devam edecek.

SÖMESTR TATİLİ 2022

Birinci dönemin sonu olan 24 Ocak'ta yarıyıl tatili başlayacak ve bu tarihte ilk dönemin karneleri alınacak. Sömestr tatili 24 Ocak-4 Şubat arasını kapsayacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL 2022

Yılın son ara tatili olan ikinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan arasında yapılacak. 15 Nisan'dan sonra öğrenciler yaz tatiline kadar yeni bir tatil yapmayacak.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.