Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
361.433
0.30%
BTXN Coin
9.52
-2.55%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Okullarda ilk ara tatil ne zaman olacak? 2022-2023 Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

    Okullarda ilk ara tatilin ne zaman olacağı pek çok veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki 2022-2023 Kasım ara tatili kaç gün sürecek? İşte okullarda ilk ara tatil tarihi...
    • 16.10.2022 - 11:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Okullarda ilk ara tatil ne zaman olacak? 2022-2023 Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

    Öğrenci ve veliler tarafından ara tatilin ne zaman olacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEB takvimi okullara iletildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Bakanlığın açıkladığı takvime göre öğrenciler ilk dönemde bir haftalık ara tatil yapmış olacak. İşte ara tatil tarihi...

    Okullarda ilk ara tatil ne zaman?

    Öğrenci ve veliler ilkokul, ortaokul ve lisede tatillerin denk geldiği günleri öğrenmek için araştırma yapıyor. İlk ara tatil ile birlikte öğrenciler yoğun ders ve sınav temposundan uzaklaşmış olacak ve böylece dinlenme fırsatı yakalamış olacak.

    Takvime göre ilk ara tatil olarak da bilinen Kasım tatili, 14-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Ayrıca 11 Kasım 2022 Cuma günü kapanan okullarda eğitim öğretim faaliyetleri tekrar 21 Kasım 2022 Pazartesi günü devam edecek. Hafta sonları ile birlikte toplamda 9 günlük tatil olmuş olacak.

    Ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili başlangıç ve bitiş tarihleri şöyle olacak:

    1. dönem ara tatili :14-18 Kasım 2022

    Sömestr (Yarıyıl) tatili: 23 Ocak-3 Şubat 2023

    2. dönem ara tatili: 17-20 Nisan 2023

    Okulların kapanış tarihi: 16 Haziran 2023


    Carlo Ancelotti: İki takım da oldukça iyi kadrolara sahip
    Dünyadan futbol

    Carlo Ancelotti: İki takım da oldukça iyi kadrolara sahip

    Bitlis'in Süphan Dağı'na sezonun ilk karı yağdı
    Yaşam

    Bitlis'in Süphan Dağı'na sezonun ilk karı yağdı

    Renault, eski arabaları geri dönüştürecek
    Otomobil

    Renault, eski arabaları geri dönüştürecek

    Görüş Bildir