Okullarda ilk ara tatil ne zaman olacak? 2022-2023 Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

Okullarda ilk ara tatilin ne zaman olacağı pek çok veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki 2022-2023 Kasım ara tatili kaç gün sürecek? İşte okullarda ilk ara tatil tarihi...

Öğrenci ve veliler tarafından ara tatilin ne zaman olacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEB takvimi okullara iletildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Bakanlığın açıkladığı takvime göre öğrenciler ilk dönemde bir haftalık ara tatil yapmış olacak. İşte ara tatil tarihi...

Okullarda ilk ara tatil ne zaman?

Öğrenci ve veliler ilkokul, ortaokul ve lisede tatillerin denk geldiği günleri öğrenmek için araştırma yapıyor. İlk ara tatil ile birlikte öğrenciler yoğun ders ve sınav temposundan uzaklaşmış olacak ve böylece dinlenme fırsatı yakalamış olacak.

Takvime göre ilk ara tatil olarak da bilinen Kasım tatili, 14-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Ayrıca 11 Kasım 2022 Cuma günü kapanan okullarda eğitim öğretim faaliyetleri tekrar 21 Kasım 2022 Pazartesi günü devam edecek. Hafta sonları ile birlikte toplamda 9 günlük tatil olmuş olacak.

Ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili başlangıç ve bitiş tarihleri şöyle olacak:

1. dönem ara tatili :14-18 Kasım 2022

Sömestr (Yarıyıl) tatili: 23 Ocak-3 Şubat 2023

2. dönem ara tatili: 17-20 Nisan 2023

Okulların kapanış tarihi: 16 Haziran 2023