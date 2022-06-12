2021-2022 eğitim yılının son haftasına giren öğrenciler, yoklama alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki okullarda son hafta yoklama alınacak mı, yok yazılma var mı? İşte ayrıntılar...

2021-2022 eğitim öğretim yılının bitmesine 1 hafta kala öğernciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı.

İkinci dönem karneleri 17 Hazinra'da dağıtılacak ve yaz tatili başlayacak.

Devamsızlığı sınırda olan öğrenciler son hafta okula gelmezlerse yok yazılıp yazılmayacaklarını araştırıyor.

Devamsızlık, öğrenciler için hem sınıf tekrarı hem de başarı belgesini etkiliyor.

Peki son hafta yoklama alınır mı, yok yazılır mı? İşte detaylar...

Okullarda son hafta yoklama alınır mı 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve okul yönetimi özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yaptı.

Okul yöentimi son hafta yoklama almaya devam edebilir. Ancak karne gününden bir kaç gün önce devamsızlık girişlerinin kapatılacağı tahmin ediliyor.