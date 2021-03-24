Ortaokul sınavları yapılacak mı, ertelendi mi? 5.6.7.8. sınıf sınavları ne zaman?

Ortaokul sınavları yapılacak mı, ertelendi mi? 5.6.7.8. sınıf sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze yapılması planlanan sınavları erteleme kararıyla birlikte ortaokul öğrencileri kendi sınavlarıyla ilgili erteleme olup olmadığını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağı bildirildi.

Akabinde, ortaokul sınavları hakkında açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler, sınavlar ertelendi mi sorusunu araştırıyor.

Peki, 5, 6, 7, 8. sınıf sınavlar ne zaman, ortaokul sınavları ertelendi mi? MEB'den yüz yüze sınav açıklaması..

ORTAOKUL SINAVLARI YAPILACAK MI, NE ZAMAN?

İlk dönem ortaokul öğrencileri sınavlara girmedi. Ortaokullarda ikinci dönem sınavları ise yüz yüze yapılmasına karar verilmişti.

4.,5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencileri her dersten iki sınav olacak. Sınavlar yüz yüze, okul ortamında yapılacak. Sınav tarihi öğrencilere en geç bir hafta öncesinde haber verilecek. Mazereti olan öğrenciler ileri bir tarihte sınava alınacak.

Öğrenci ya da yaşadığı kişilerde kronik hastalık bulunuyorsa; öğrenci okul ortamında izole bir sınıfta sınava alınacak.

Ancak sınavların planlanan tarihinin ertelenmesi, ortaokullar ile ilgili soru işaret oluşturdu.Ortaokul sınavlarının ertelenmesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Sınavlarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.