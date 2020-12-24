Ortaokul ve lise sınavları ne zaman? Telafi sınavı var mı? Hangi derslerden sınav olmayacak?

Ortaokul ve lise sınavları ne zaman? Telafi sınavı var mı? Hangi derslerden sınav olmayacak?

MEB, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin sınavlarıyla ilgili detayları açıkladı. Öğrenciler sınavlar ne zaman, hangi derslerden sınav olacak, telafisi var mı sorularını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim süreci ile ilgili yeni kararlar aldı. Yapılan resmi açıklamada sınavlar, tatiller, uzaktan eğitim süreci ile ilgili belli oldu.

Karnelerin verilme kararıyla birlikte ilkokul öğrencileri sınavdan muaf bırakılırken, ortaokul ve lise sınıflarına okullarda sınav yapılmasına karar verildi. Peki, hangi derslerden sınav olmayacak?

İşte MEB ortaokul ve liselerin gireceği sınavların detayları..

OKUL SINAVLARI NASIL OLACAK?

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler temel dersler dışında sınavlara tabii tutulmayacak.

Sınavlar ihtiyaç duyulması hâlinde cumartesi günleri de dâhil edilerek, her bir sınav için atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu hâller dışında bir ders saati, yani 40 dakika süre verilerek uygulanacak. Bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabilecek.

ORTAOKUL VE LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB, İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.

Bakanlık “4 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla devam edecek ve bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek” açıklamasını yaptı.

Sınavlar en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak.

HER DERSTEN BİR SINAV

Bakanlık ayrıca “2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacak. Bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanlar karneye yansıyacak” dedi.

HANGİ DERSLERDEN SINAV OLMAYACAK?

Ortaokullarda görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dinî bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.

TELAFİ SINAVI VAR MI?

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak. Koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olup sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrenciler, okulun planlaması dâhilinde ikinci dönemin ilk iki haftası içerisinde sınavlara alınacak. Bu durumdaki öğrencilerin birinci dönem notları, girilemeyen derslerin sınavları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek.