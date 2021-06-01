Ortaokullar ne zaman açılacak, kaç gün? Ortaokullarda yüz yüze eğitim tarihi 2021

Ortaokullar ne zaman açılacak, kaç gün? Ortaokullarda yüz yüze eğitim tarihi 2021

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul kademelerinde yüz yüze eğitime geçiş için tarih verdi. Peki ortaokullar ne zaman açılıyor, kaç gün okula gidecek? İşte ortaokullarda yüz yüze eğitimin detayları...

Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Haziran'dan sonra geçerli olacak normalleşme kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıkladı.

Yeni normalleşme kararlarının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla okullar için beklenen haberi duyurdu.

Okullarda yüz yüze eğitime geçiş için tarih belli oldu. Tüm kademelerde belirlenen günlerde öğrenciler sınıfları dolduracak.

5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencileri ise ortaokullar ne zaman açılacak sorusunu araştırıyor. Ortaokulların yüz yüze eğitim detayları da belli oldu. Peki ortaokullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar....

ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Haziran sonra ülkemizde uygulanacak normalleşme takviminde lise, ortaokul ve ilkokul düzeyinde yüz yüze eğitimin kaç gün yapılacağı, ne zaman başlayacağı Bakan Selçuk tarafından açıklandı.

Ortaokullar, 7 Haziran Pazartesi günü yüz yüze eğitim için okulun yolunu tutacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimi şu sözlerle kamuoyu ile paylaştı:

"Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."

ORTAOKULLAR KAÇ GÜN OKULA GİDECEK?

MEB'den yapılan açıklamaya göre tedbirler doğrultusunda açılan okullarda, ortaokul öğrenciler haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitime gidecek.