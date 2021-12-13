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- ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı
ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı
2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.
- AA & Ensonhaber
- 13.12.2021 - 10:27
- Güncelleme : 13.12.2021 - 11:11
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca öğrenci tarafından beklenen sınav takvimi bugün belli oldu.
Haberi; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Öğrenciler takvime ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilecek.
YKS 18-19 HAZİRAN'DA
Güncel takvime göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), şu tarihlerde yapılacak:
- Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran,
- Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
- Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran.
Öte yandan adaylar, YKS için 11 Şubat-17 Mart tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
2022 YILI SINAV VE SONUÇ AÇIKLAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER SINAV TARİHLERİ
- Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 24 Nisan,
- KPSS Lisans (Genel Yetenek,Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) 31 Temmuz,
- KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
- KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos,
- KPSS Önlisans 2 Ekim,
- KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım,
- e-YÖKDİL 14 Mayıs,
- Merkezi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) 29 Mayıs,
- Arabuluculuk Sınavı 26 Haziran,
- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Geçiş Sınavı (ALES)ALES/1 17 Nisan,
- ALES/2 21 Ağustos, ALES/3 20 Kasım,
- Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 27 Mart,
- Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz,
- İş Sağlığı ve Güvenliği 1 (İSG/1) 15 Mayıs,
- İş Sağlığı ve Güvenliği 2 (İSG/2) 11 Aralık,
- Yabancı Dil Sınavı 1(YDS 1) 10 Nisan,
- Yabancı Dil Sınavı 2(YDS 2) 23 Ekim,
- YÖKDİL/1 13 Mart, YÖKDİL/2 28 Ağustos,
- Tıpta Uzmanlık Uzmanı (TUS) 1. Dönem 6 Mart, TUS 2. Dönem 4 Eylül,
- Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) 16 Ekim,
- Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS)16 Ekim,
- Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 18 Aralık.