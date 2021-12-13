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ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı

ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı

2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.