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    ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı

    ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı

    2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.12.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 11:11
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    Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca öğrenci tarafından beklenen sınav takvimi bugün belli oldu.

    Haberi; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

    Öğrenciler takvime ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilecek.

    YKS 18-19 HAZİRAN'DA

    Güncel takvime göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), şu tarihlerde yapılacak:

    • Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran,
    • Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
    • Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran.

    Öte yandan adaylar, YKS için 11 Şubat-17 Mart tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

    2022 YILI SINAV VE SONUÇ AÇIKLAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

    ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı #1

    DİĞER SINAV TARİHLERİ

    • Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 24 Nisan,
    • KPSS Lisans (Genel Yetenek,Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) 31 Temmuz,
    • KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
    • KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos,
    • KPSS Önlisans 2 Ekim,
    • KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
    • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım,
    • e-YÖKDİL 14 Mayıs,
    • Merkezi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) 29 Mayıs,
    • Arabuluculuk Sınavı 26 Haziran,
    • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Geçiş Sınavı (ALES)ALES/1 17 Nisan,
    • ALES/2 21 Ağustos, ALES/3 20 Kasım,
    • Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 27 Mart,
    • Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz,
    • İş Sağlığı ve Güvenliği 1 (İSG/1) 15 Mayıs,
    • İş Sağlığı ve Güvenliği 2 (İSG/2) 11 Aralık,
    • Yabancı Dil Sınavı 1(YDS 1) 10 Nisan,
    • Yabancı Dil Sınavı 2(YDS 2) 23 Ekim,
    • YÖKDİL/1 13 Mart, YÖKDİL/2 28 Ağustos,
    • Tıpta Uzmanlık Uzmanı (TUS) 1. Dönem 6 Mart, TUS 2. Dönem 4 Eylül,
    • Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) 16 Ekim,
    • Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS)16 Ekim,
    • Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 18 Aralık.

    ÖSYM, 2022 sınav takvimini açıkladı #2

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