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- ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? YKS, ALES, DGS, KPSS...
ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? YKS, ALES, DGS, KPSS...
- Haber Merkezi
- 01.12.2022 - 11:55
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçen hafta 2023 sınav takvimini paylaştı.
YKS sınav tarihinin 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçim tarihi ile aynı gün içerisinde yer alması gündem oldu.
Akabinde Ak Parti sözcüsü Çelik “YKS tarihi prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez” ifadelerinin ardından ÖSYM sınav takvimini geri çekti.
ÖSYM 2023 takviminin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.
Peki 2023 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM yeni takvim yayınlandı mı? 2023 YKS, ALES, DGS, KPSS sınav tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...
ÖSYM 2023 yeni takvim açıklandı mı?
ÖSYM yeni sınav takvimi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yeni takvim henüz açıklanmadı.
ÖSYM'nin daha önce yayımladığı tarihteki KPSS-ALES-DGS ve YDS sınav tarihlerinin ise değişmesi beklenmiyor.
Buna göre ÖSYM 2023 sınavları;
- 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023
- Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023
- Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023
- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16 Nisan 2023
- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20 Ağustos 2023
- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19 Kasım 2023
- Elektronik Yabancı Dil Sınavı - 28 Ocak 2023
- Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 26 Mart 2023
- Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023