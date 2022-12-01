ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? YKS, ALES, DGS, KPSS...

ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? YKS, ALES, DGS, KPSS...

Geçtiğimiz hafta yayınlanan ancak geri çekilen ÖSYM 2023 sınav takvimi için bekleyiş sürüyor. Peki ÖSYM yeni sınav tarihleri belli mi? Takvim açıklandı mı? YKS, ALES, DGS, KPSS ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçen hafta 2023 sınav takvimini paylaştı.

YKS sınav tarihinin 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçim tarihi ile aynı gün içerisinde yer alması gündem oldu.

Akabinde Ak Parti sözcüsü Çelik “YKS tarihi prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez” ifadelerinin ardından ÖSYM sınav takvimini geri çekti.

ÖSYM 2023 takviminin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Peki 2023 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM yeni takvim yayınlandı mı? 2023 YKS, ALES, DGS, KPSS sınav tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

ÖSYM 2023 yeni takvim açıklandı mı?

ÖSYM yeni sınav takvimi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yeni takvim henüz açıklanmadı.

ÖSYM'nin daha önce yayımladığı tarihteki KPSS-ALES-DGS ve YDS sınav tarihlerinin ise değişmesi beklenmiyor.

Buna göre ÖSYM 2023 sınavları;