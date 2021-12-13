ÖSYM açıkladı: EKPSS 2022 sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav tarihi...

ÖSYM açıkladı: EKPSS 2022 sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav tarihi...

Engelli memur adaylarının beklediği EKPSS için beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihi netleşti. Peki EKPSS 2022 ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor?

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşlar için düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ne zaman yapılacak merak ediliyor.

Sınava girecek olan adaylar 2022 yılı için sınav tarihlerini araştırmaya koyuldu.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memurluk hayali için ter döktüğü sınava dair detaylar sorgulanıyor. ÖSYM 2022 yılı sınav takvimini açıklamasıyla EKPSS sınav ve başvuru tarihleri de duyuruldu.

Konu ve soru dağılımının da merak edildiği sınav 2 yılda bir olarak yapılıyor. Peki EKPSS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

EKPSS 2022 NE ZAMAN?

EKPSS sınavı 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak.

EKPSS 2022 BAŞVURU TARİHLERİ

EKPSS için başvurular 27.01.2022 ile 15.02.2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

EKPSS kuraya başvurular 28.04.2022 ile 17.05.2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

EKPSS 2022 SONUÇ TARİHİ

EKPSS sınav sonuçları 20.05.2022 tarihinde açıklanacak.