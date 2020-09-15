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    ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi, e-Devlet'e taşındı

    Aday işlemlerindeki yeniliğe ilişkin konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, “Yeni kimlik kartına sahip tüm adaylar, 'e-Devlet' üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olabilecek” dedi.
    • AA
    • 15.09.2020 - 10:19
    • Güncelleme : 15.09.2020 - 10:19
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    ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi, e-Devlet'e taşındı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlara başvuru ve kayıt işlemleri sürecinde adayların iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için bir dizi çalışma yürüttüklerini kaydetti.

    Çalışmalardan birinin, e-Devlet kapısı üzerinden verilen hizmetlerin genişletilmesi olduğuna işaret eden Aygün, “Yeni kimlik kartına sahip tüm adaylar, 'e-Devlet Kapısı' uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olabilecek.” diye konuştu.

    YENİ SİSTEM

    Aygün, yeni sistemle ilgili şu bilgileri verdi:

    “E-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (https://ais.osym.gov.tr) giriş yapan adaylar, e-Devlet ile Kayıt Ol butonu vasıtasıyla herhangi bir sınav başvurusundan bağımsız olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kaydolacak. Adayların kimlik bilgileri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartındaki fotoğrafı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden elektronik ortamda alınarak sisteme kaydedilecek.”

    BAŞVURU MERKEZİNE GİDİLMEDEN YAPILABİLECEK

    ÖSYM Başkanı Aygün, e-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olan adayların sınav başvurularını, bir başvuru merkezine gitmeden internet üzerinden yapabileceklerini söyledi.

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