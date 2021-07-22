ÖSYM duyurdu! 2021 DGS kontenjanları belli oldu! 2021 DGS taban-tavan puanları ve tercih kılavuzu

ÖSYM duyurdu! 2021 DGS kontenjanları belli oldu! 2021 DGS taban-tavan puanları ve tercih kılavuzu

DGS tercih döneminde yararlanılacak 2021 DGS taban ve tavan puanları, DGS sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala adayların gündemindeki yerini aldı. İşte 2021 DGS taban-tavan puanları...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 11 Temmuz 2021 Pazar günü gerçekleştirilen 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının 13 Ağustos'ta açıklanacağını duyurdu.

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların tercih maratonu başlayacak.

Bu kapsamda adaylar, tercih döneminde yararlanılacak 2021 DGS kontenjan kılavuzuyla birlikte DGS taban puanları ve tavan puanlarını araştırıyor.

İşte 2021 DGS taban-tavan puanları...

2021 DGS TABAN PUANLARI VE TAVAN PUANLARI BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih yapacak adaylar tarafından merak edilen 2021 DGS taban puanları ve tavan puanlarını paylaştı.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir.

Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. 21 Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.

Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.



