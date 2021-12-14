ÖSYM duyurdu: YDS 2022 ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihi

ÖSYM duyurdu: YDS 2022 ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihi

Yabancı Dil Sınavı'na girecek adaylar, YDS 2022 ne zaman sorusunu araştırmaya başladı. ÖSYM yeni yılın sınav takvimini adaylar ile paylaştı. Peki YDS 2022 ne zaman, başvuru tarihi belli mi?

Lisansüstü eğitim, TUS, DUS ve benzeri alanlar için yabancı dil yeterliliğini belirlemek isteyen adayların katılım sağladığı YDS 2022 sınav tarihi belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 yılı sınav takvimini açıkladı.

Her yıl üç kez düzenlenen Yabancı Dil Sınavı'na girecek olan adaylar, sınav takvimi ve başvuru tarihlerini merak ediyor.

YDS 2022 ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu sorusu adayların gündeminde yer alıyor.

İşte YDS 2022 sınav tarihleri ve ÖSYM 2022 sınav takvimi..

YDS 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

YDS 2022 sınav tarihi ÖSYM akademik takviminin yayınlanmasıyla belli oldu. YDS/1 29.01.2022, YDS/2 19.02.2022 tarihinde yapılacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM YDS 2022 sınav başvuru tarihi açıklandı. YDS/1 başvurusu 05.01.2022 ve 20.01.2022 tarihinde, YDS/2 başvurusu ise 26.01.2022 ve 10.02.2022'de gerçekleştirilecek.

ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ