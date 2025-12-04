ÖSYM ile YTB arasında iş birliği protokolü imzalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, protokolle ÖSYM tarafından yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ve Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) gibi uygulamaların daha fazla ülkede yapılması ve daha nitelikli öğrencilere ulaşılmasına katkı sağlanacak.

'ULUSLARARASILAŞMA YOLUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR' ATILDI

Protokole ilişkin ÖSYM Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve YTB Başkanı Abdulhadi Turus katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Ersoy, ÖSYM olarak uluslararasılaşma anlamında önemli adımlar attıklarını belirtti.

"YTB, DÜNYADA 100'ÜN ÜZERİNDE ÜLKEDE AKTİF OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR"

TR-YÖS ile YTB'ye sınav hizmeti sunmak istediklerini aktaran Ersoy, uluslararası anlamda geçerliliklerini ortaya koymayı amaçladıklarını kaydetti.

YTB'nin ülke için son derece önemli bir kuruluş olduğuna değinen Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

Kendim de daha önce içinde bulunduğum bu kuruluş, dünyada 100'ün üzerinde ülkede aktif olarak hizmet vermektedir. Türkiye'ye öğrenci seçiminde bana göre en nitelikli kuruluşların başında geliyor.



Benim görev yaptığım dönemde 150-200 bin öğrenci arasından mülakatlar yapıyorduk. Türkiye'nin kültürünü, eğitimini ve turizmini tanıtmada çok büyük görev icra ediyorsunuz. Bu faaliyetlere bizler de ÖSYM olarak katkıda bulunmak istiyoruz.

e-TEP sınavını yaygınlaştırmak istediklerini bildiren Prof. Dr. Ersoy, Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı'na (e-YDTS) ilişkin "Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilere Türkçe sınavını ülkemizde ve bulundukları ülkede yapacağız. Belki sizler de seçeceğiniz öğrencileri yurt dışında sistemden seçebileceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

DÖRT TEMEL BECERİYİ ÖLÇEN ARAOÇA UYGULAMASI GELİYOR

ÖSYM Başkanı Ersoy, dört temel beceriyi ölçen İngilizce uygulamasının ardından Türkçe için de çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi.

Arapça uygulaması için de çalışmalara başlandığını kaydeden Ersoy, şu açıklamada bulundu:

e-ARAPÇA sınavını dört temel beceri kapsamında düzenlemeyi hedefliyoruz. Uluslararası standartlarda bizim kadar güvenli sınav yapan kuruluş yok. Hedefimiz ÖSYM'yi bu anlamda sınav merkezi yapmak. Bunları da devletin diğer kurumları ile işbirliği içerisinde gerçekleştireceğiz.

"PROTOKOLLE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ ÖĞRENCİLERE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SUNACAĞIZ"

YTB Başkanı Turus da ÖSYM ile yapılan işbirliğinin çok önemli olduğunu belirtti.

160 ülkede öğrenci seçme işlemleri yaptıklarını anımsatan Turus, yaklaşık 125 bin öğrencinin Türkiye burslarına müracaat ettiğini aktardı.

"ULUSLARARSI ÖĞRENCİLERE DAHA HIZLI ULAŞACAĞIZ"

Protokolle ÖSYM'nin tecrübesinden faydalanacaklarını vurgulayan Turus, şunları kaydetti: