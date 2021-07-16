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    ÖSYM son dakika! YKS kontenjanları belli oldu! 2 ve 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları

    YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları merak konusu oldu. İşte 2 ve 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları...
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 16:40
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    ÖSYM son dakika! YKS kontenjanları belli oldu! 2 ve 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları

    ÖSYM Başkanlığı, 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu https://osym.gov.tr sitesinde yayınladı.

    ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzla birlikte 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları da belli oldu.

    Adaylar üniversite tercihlerini yaparken hangi okulun kaç kontenjanı var ve üniversite taban puanı nedir? gibi sorularının yanıtı için kılavuza başvuracak.

    Bu kapsamda hatasız tercih yapmak ve istediği bölümüne yerleşmek isteyen öğrenciler, 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümü 2021 üniversite taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı.

    İşte 2 ve 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları...

    EN ÇOK KONTENJAN ÖN LİSANSTA

    ÖSYM tarafından açıklanan sayısal verilere göre; Devlet üniversiteler toplam kontenjan 852 bin olarak belirlenirken, vakıf üniversitelerinde bu rakam 171 bin oldu.

    4 yıllık bir lisans bölümünde tercih yapacak olanlar için 494 bin kişilik yer bulunurken, 2 yıllık önlisansta toplamda 492 bin kişilik yer ayrıldı.

    ÖSYM son dakika! YKS kontenjanları belli oldu! 2 ve 4 yıllık üniversite taban-tavan puanları #1

    YKS KONTENJAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih de belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

    Adaylar 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr 'den yapacak.

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