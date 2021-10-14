ÖSYM tercih ekranı 2021: YKS 2. ek tercihler nasıl ve nereden yapılır?

ÖSYM tercih ekranı 2021: YKS 2. ek tercihler nasıl ve nereden yapılır?

ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre, YKS 2021 2. ek tercih işlemleri bugün itibariyle başladı. Baraj sınırındaki öğrencilere bu seneye mahsus şans verilen 2. ek tercihler nasıl yapılır?

Üniversite hayali kuran ancak sınavda barajda kalan öğrencilerin dört gözle beklediği YKS 2021 2. ek tercihler başladı.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS 2.ek yerleştirme işlemlerinin 14-18 Ekim 2021 tarihlerinde olacağını paylaştı.

140 barajındaki öğrenciler bu seneye mahsus olmak üzere tercihlerde üniversitelerin boş kontenjanlarına göre yeniden şansını deneyecek.

Tercihler için kolları sıvayan adaylar, ÖSYM AİS üzerinde işlemlerini tamamlayacak. Öğrenciler, "YKS ek tercih nasıl yapılır? 2. ek tercihler nereden yapılır?" gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte YKS 2. ek tercihlere dair merak edilenler ve tercih kılavuzu...

140 BARAJINDAKİLER TERCİH YAPABİLİR Mİ?

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

YKS 2. EK YERLEŞTİRME PUANLARI SONUÇ BELGESİNDE

2021 YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP’leri eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP’leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtıldı.

Adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

YKS 2.EK TERCİHLER NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Değerli adaylarımız,2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim."

2. EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

Tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.