ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri başladı! 2021 TUS 2. dönem tercih başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri başladı! 2021 TUS 2. dönem tercih başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM, resmi internet adresi üzerinden TUS 2. dönem tercihlerinin başladığını duyurdu. Peki 2021 TUS 2. dönem tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 TUS kılavuzu...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), resmi internet adresi üzerinden 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) tercih işlemlerinın başladığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2021-TUS 2. Dönem tercih işlemleri, 08-14 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak.

Duyurunun ardından tercih başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, 2021 TUS kılavuzu, kontenjan tablosu, aday başvuru formu ve başvuru merkezleri hakkında araştırmalarına başladı.

Peki 2021 TUS 2. dönem tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 TUS kılavuzu ve detaylı bilgiler...

2021 TUS 2. DÖNEM TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 08 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.



