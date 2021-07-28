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ÖSYM, YKS sonuçlarını açıkladı
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
- AA
- 28.07.2021 - 07:17
- Güncelleme : 28.07.2021 - 07:26
2 milyona yakın üniversite adayının beklediği açıklama geldi.
Koronavirüs önlemleri altında, 26-27 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı.
Sınav sonuçlarına, "sonuc.ösym.gov.tr" sitesinden ulaşılabilecek.
ÖSYM'NİN AÇIKLAMASI
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."