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    ÖSYM, YKS sonuçlarını açıkladı

    ÖSYM, YKS sonuçlarını açıkladı

    ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
    • AA
    • 28.07.2021 - 07:17
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 07:26
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    2 milyona yakın üniversite adayının beklediği açıklama geldi.

    Koronavirüs önlemleri altında, 26-27 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı.

    Sınav sonuçlarına, "sonuc.ösym.gov.tr" sitesinden ulaşılabilecek.

    ÖSYM'NİN AÇIKLAMASI

    ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

    "26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

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