ÖSYM, YKS sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

2 milyona yakın üniversite adayının beklediği açıklama geldi.

Koronavirüs önlemleri altında, 26-27 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı.

Sınav sonuçlarına, "sonuc.ösym.gov.tr" sitesinden ulaşılabilecek.

ÖSYM'NİN AÇIKLAMASI

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."