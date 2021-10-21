ÖSYM'den son gün uyarısı: DGS 2021 ek tercihler saat kaçta bitiyor?

Ölçme Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme tercihleri 21 Ekim 2021’de (bugün) bitiyor.

DGS ek tercih işlemleri bugün itibariyle sona eriyor.

Adaylar yayınlanan DGS ek tercih kılavuzunda belirtilen üniversitelerin kontenjanlarına ve taban puanlarına göre yerleştirilecek.

DGS tercih sonuçları için henüz bir resmi açıklama olmamasıyla birlikte sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Tercih işlemlerini tamamlamayan adaylar için ise ÖSYM uyarıda bulundu. Bu kapsamda ek tercihlerinde değişiklik yapacak olanlar ne zaman saat kaçta bittiğine dair araştırmalarını sürdürüyor.

DGS EK TERCİH 2021 NASIL YAPILIR?

Önlisans programlarını lisans eğitimine tamamlamak için girilen Dikey Geçiş Sınavı için adaylar tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak gün sonuna kadar elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır.

DGS EK TERCİH SON SAAT 2021

DGS ek tercihleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.