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    ÖSYM'den son uyarı: KPSS'ye geç kalanlar alınmayacak

    ÖSYM'den son uyarı: KPSS'ye geç kalanlar alınmayacak

    Kamu Personel Seçme Sınavı için zamanında sınav yerinde bulunmayan adaylar, sınav binalarına alınmayacak.
    • 17.09.2022 - 06:51
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    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek oturumları için adayların saat 10.00'dan, Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.

    Adaylar uyarıldı

    AA'nın haberine göre; ÖSYM'nin sosyal medya hesabından, ağustos ayında iptal edilen ve 18 Eylül Pazar günü yeniden yapılacak sınavla ilgili "2022-KPSS Lisans adaylarımızın dikkatine" başlığıyla açıklama yapıldı.

    ÖSYM den son uyarı: KPSS ye geç kalanlar alınmayacak #1

    Sınava giriş için şart olan belgeler

    Açıklamaya göre, adaylar, sınava girebilmek için Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanını, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu yanında bulunduracak.

    ÖSYM den son uyarı: KPSS ye geç kalanlar alınmayacak #2

    Bu belgelerin dışında, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe ve mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı veya kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

    ÖSYM den son uyarı: KPSS ye geç kalanlar alınmayacak #3


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